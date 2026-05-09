Путин: архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Глава государства обозначил ключевые принципы, по которым должно строиться международное взаимодействие в будущем.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Щербак; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Архитектура многополярного устройства должна базироваться на нормах ООН и учитывать право каждого народа самостоятельно выбирать свой путь развития. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Кремле по случаю Дня Победы.

«Убежден, формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте», — сказал российский лидер.

По мнению президента, ключевым фактором стабильности является принцип равной и неделимой безопасности для всех участников мирового сообщества. Дополнительно Путин акцентировал внимание на важности сохранения идентичности и уважения к историческому опыту разных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Глава ведомства отметил, что 9 мая 1945 года навеки останется в мировой истории символом героизма, стойкости, единства и величия советского народа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Ушаков рассказал, возобновятся ли переговоры с Украиной
15:10
Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии
15:10
«Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ
15:03
Композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде
15:02
От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы
14:58
«Это история»: Герой России о Параде, встрече с Путиным и ветеранами ВОВ

Сейчас читают

Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео