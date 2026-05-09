Путин: архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН

Архитектура многополярного устройства должна базироваться на нормах ООН и учитывать право каждого народа самостоятельно выбирать свой путь развития. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Кремле по случаю Дня Победы.

«Убежден, формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте», — сказал российский лидер.

По мнению президента, ключевым фактором стабильности является принцип равной и неделимой безопасности для всех участников мирового сообщества. Дополнительно Путин акцентировал внимание на важности сохранения идентичности и уважения к историческому опыту разных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Глава ведомства отметил, что 9 мая 1945 года навеки останется в мировой истории символом героизма, стойкости, единства и величия советского народа.

