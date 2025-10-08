Умер исследователь творчества Шекспира и театровед Алексей Бартошевич

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Он также посвятил жизнь преподаванию.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженный деятель науки России, театровед и исследователь творчества Шекспира Алексей Бартошевич скончался на 86 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театрального института ГИТИС.

«На 86-м году жизни не стало Алексея Вадимовича Бартошевича — профессора, доктора искусствоведения, заведующего кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа, заслуженного деятеля науки России; великого человека», — указали в социальных сетях института.

Также в публикации говорится о заслугах Бартошевича в педагогике, и что с его кончиной завершилась целая эпоха.

«С уходом Алексея Вадимовича Бартошевича завершилась целая эпоха. Он был подлинным рыцарем театра — человеком, который был тем, о чем мыслил, и тем, что бесконечно любил. Студенты тянулись к нему, как к магниту. Своим ученикам он подарил бесценную свободу — свободу писать о театре так, как подсказывало им сердце», — добавили в личном блоге.

В 1957 году Бартошевич поступил в ГИТИС на театроведческий факультет, где начал углубленно исследовать творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

После окончания вуза в 1963 году, Бартошевич начал там же преподавать. В 1974 году он стал сотрудником Государственного института искусствознания. В период с 1987 по 1991 год занимал пост секретаря Союза театральных деятелей СССР, а в 1990-х годах начал работать на телевидении, ведя научно-популярные программы, посвященные Шекспиру.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер звезда «Призрака оперы» Бен Льюис.

