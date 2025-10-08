Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после его убийства

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 111 0

Его застрелили на глазах у дочери возле лифта.

Убийство архитектора Супоницкого — подробности

Фото: Егоршин Валентин/ТАСС

Жена архитектора Александра Супоницкого спрятала детей в ванной после того, как узнала об убийстве супруга. Пока дети укрывались в помещении, женщина позвала на помощь водителя и дождалась прибытия экстренных служб. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его словам, утром 8 октября архитектор провожал дочь в школу. Вскоре после того, как за ними закрылась дверь, жена услышала крик ребенка. Девочка ворвалась в квартиру и рассказала, что в отца выстрелили. Женщина велела детям запереться в ванной и вышла в коридор, где обнаружила тело мужа.

Позже стало известно, что Супоницкого застрелили у лифта — все произошло на глазах у его дочери.

Почти одновременно в соседней квартире вспыхнул пожар. По предварительным данным, там было найдено тело 50-летнего бизнесмена Константина Козырева, который, предположительно, покончил с собой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что убийца арендовал соседнюю квартиру, чтобы удобнее следить за архитектором Александром Супоницким.

