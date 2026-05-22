Спасателей отвели от завалов колледжа в ЛНР из-за угрозы нового удара ВСУ

В Старобельске ЛНР временно приостановили разбор завалов на месте разрушенного общежития колледжа. Как сообщили в МЧС России, спасателям пришлось покинуть опасную зону из-за риска повторной атаки со стороны ВСУ.

Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего при разборе завалов общежития колледжа, разрушенного после атаки беспилотника ВСУ. Удар пришелся по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета.

Как ранее сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент атаки внутри находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По последним данным, травмы различной степени тяжести получили 35 человек. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

До этого спасателям удалось достать из-под обломков троих выживших. Их передали медикам. При этом, по информации ТАСС, под разрушенными конструкциями могли оставаться еще более десяти человек.

После обнаружения погибшего поисково-спасательная операция продолжилась. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы в надежде найти людей, которые могут оставаться внутри здания.

Помимо колледжа и общежития, в Старобельске повреждения получили жилые дома, магазины и административные здания. Также сообщается об одном пострадавшем местном жителе. На месте работают медики, психологи, сотрудники МЧС и следователи.

