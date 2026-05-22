Прокуратура ЛНР взяла на контроль ситуацию после обстрела колледжа

Мария Гоманюк

В момент удара в здании находились 86 подростков.

ВСУ атаковали колледж в ЛНР: что известно о раненых

Фото: МЧС России

В Старобельском районе ЛНР после атаки беспилотников повреждены учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Также пострадали административные здания, магазины и жилые дома. Есть раненые. Об этом сообщили в прокуратуре ЛНР.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Часть пострадавших оказалась под завалами.

В МЧС России по региону сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов троих человек. Поисковые работы продолжаются. Всем раненым оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Прокуратура ЛНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всей необходимой помощи. Также ведомство организовало взаимодействие с другими службами, чтобы оперативно помогать раненым и их семьям.

Ситуацию на месте лично контролирует прокурор Старобельского района ЛНР Дмитрий Солонина. Для приема обращений и правовой помощи в прокуратуре открыта горячая линия. На месте работают экстренные службы и следователи. Они фиксируют последствия атаки и уточняют данные о разрушениях.

До этого украинский беспилотник атаковал рейсовый микроавтобус на маршруте Лисичанск — Северодонецк. Тогда погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более десяти человек остаются под завалами общежития колледжа в Старобельске.

