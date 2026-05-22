СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске
Из-под завалов извлекли тело одного погибшего.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По факту атаки украинских беспилотников по общежитию и колледжу в Старобельске возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики», — сообщила Петренко.
Что произошло в Старобельске
Удары беспилотников ВСУ пришлись по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в здании общежития в момент атаки находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Что известно о погибших и людях под завалами
Сотрудники МЧС России извлекли из-под разрушенных конструкций тело одного погибшего.
Ранее из разрушенного здания удалось спасти троих человек. Их передали врачам скорой помощи. Поисково-спасательные работы на месте удара были приостановлены из-за угрозы повторного удара.
Помимо зданий колледжа, в Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых домов пострадал мужчина.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу
- 22 мая
- Число раненых после удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 40
- 22 мая
- Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске
- 22 мая
- Спасателей отвели от завалов колледжа в ЛНР из-за угрозы нового удара ВСУ
- 22 мая
- Прокуратура ЛНР взяла на контроль ситуацию после обстрела колледжа
- 22 мая
- Тело одного погибшего извлекли из-под завалов общежития в Старобельске
- 22 мая
- «Загнанные крысы»: Мирошник заявил о намерении открыть миру глаза на преступления ВСУ
- 22 мая
- «Под завалами остаются дети»: Львова-Белова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- Более десяти человек остаются под завалами общежития колледжа в Старобельске
Читайте также
51%
Нашли ошибку?