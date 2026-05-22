СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске

По факту атаки украинских беспилотников по общежитию и колледжу в Старобельске возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики», — сообщила Петренко.

Что произошло в Старобельске

Удары беспилотников ВСУ пришлись по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в здании общежития в момент атаки находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Что известно о погибших и людях под завалами

Сотрудники МЧС России извлекли из-под разрушенных конструкций тело одного погибшего.

Ранее из разрушенного здания удалось спасти троих человек. Их передали врачам скорой помощи. Поисково-спасательные работы на месте удара были приостановлены из-за угрозы повторного удара.

Помимо зданий колледжа, в Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых домов пострадал мужчина.

