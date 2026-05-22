Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для трехлетней Евы

У девочки детский церебральный паралич.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел».

У трехлетней Евы из Нижегородской области детский церебральный паралич. Она не передвигается самостоятельно и даже не может сидеть и стоять без специальных приспособлений.

Девочке как можно быстрее требуется операция, а затем длительный курс реабилитации. Лечение стоит более миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

