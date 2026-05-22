«Загнанные крысы»: Мирошник заявил о намерении открыть миру глаза на преступления ВСУ

Россия передаст информацию в международные организации.

Россия передаст информацию об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж и общежитие в ЛНР в международные организации, в том числе в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Безопасности ООН. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

В своем Telegram-канале Мирошник подчеркнул, что удар по колледжу и общежитию в Старобельске ЛНР является террористической атакой, а причастные к ней будут наказаны.

По словам дипломата, произошедшее следует расценивать как военное преступление. Он подчеркнул, что ответственность за атаку будет неизбежной.

«Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Кроме того, представитель МИД резко высказался о действиях украинской стороны, заявив, что «нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное».

Что случилось в Старобельске

В Старобельске ЛНР спасатели обнаружили тело погибшего под завалами разрушенного общежития колледжа. Об этом сообщили в МЧС России после ночной атаки беспилотников ВСУ на территорию учебного заведения.

Серьезные повреждения получили общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

По последним данным, различные травмы получили 35 человек. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Ранее сотрудники МЧС смогли достать из-под обломков троих выживших и передали их врачам. При этом, как сообщал ТАСС, под разрушенными конструкциями могли оставаться еще более десяти человек.

После обнаружения погибшего поисково-спасательная операция продолжилась. Специалисты продолжают разбирать завалы в надежде найти людей, которые могут оставаться внутри.

Помимо колледжа, повреждения после атаки получили жилые дома, административные здания и магазины. Сообщается также об одном пострадавшем местном жителе. На месте работают экстренные службы, медики, психологи и следователи, устанавливающие обстоятельства произошедшего.

