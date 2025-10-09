Сын легендарного боксера Артуро Гатти найден мертвым в Мексике

Артуро Гатти-младшего, 17-летнего сына знаменитого боксера, нашли мертвым в Мексике. Об этом сообщило издание The Ring.

«Трагедия вновь постигла убитую горем семью Артуро Гатти… Артуро Гатти-младший, 17-летний сын покойной легенды, был найден мертвым в понедельник днем в Мексике», — отмечается в публикации.

Причину смерти Артуро пока не установили.

Подросток проживал со своей матерью Амандой Родригес в Мексике, активно занимался боксом и мечтал о профессиональной карьере. Он публиковал множество совместных фотографий с Майком Тайсоном, который помогал ему тренироваться.

В то же время трагедия с Артуро Гатти-младшим произошла через 16 лет после гибели его отца. Власти Бразилии заявили, что причиной смерти стал суицид, однако члены семьи и друзья не верят официальной версии.

Артуро Гатти-старший — знаменитый канадский боксер итальянского происхождения. Он дважды завоевывал звание чемпиона мира. В 2013 году, уже после смерти, его включили в Международный зал боксерской славы.

