Региональные авиаперевозки в России ждут масштабные проверки

Ространснадзор ждет изучит работу свыше 50 компаний.

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко; 5-tv.ru

Сферу региональных авиаперевозок ждут масштабные проверки. Как выяснили «Известия», правительство поручило Ространснадзору изучить работу 51-й авиакомпании, среди которых — ключевые игроки отрасли.

Основная причина — рост числа происшествий. С начала 2025-го авиакатастрофы унесли больше жизней, чем за два предыдущих года вместе взятых. Специалисты проверят, как обслуживают самолеты, готовят пилотов и соблюдают требования безопасности полетов.

Кроме того, в ближайшие годы авиакомпании ждет еще одно испытание. По всей стране к 2030-му из эксплуатации выведут свыше 500 воздушных судов. Многим из них уже более сорока лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России ведется работа над предотвращением пессимистичного прогноза выбытия самолетов из парка российских авиакомпаний. Среди задач названо продление возможности использования самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, поскольку они остаются востребованными в российских регионах.

