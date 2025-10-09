SHAMAN вновь посетил КНДР в составе делегации РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 100 0

Компанию артисту составил также Алексей Воробьев.

Какую страну вновь посетил SHAMAN

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, вновь прилетел в составе российской делегации в КНДР. На этот раз мероприятия приурочены к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В Пхеньян прибыла делегация Министерства культуры Российской Федерации. <…> В состав делегации вошли популярные российские певцы SHAMAN и Александра Воробьева», — отмечается в публикации.

Кроме того, в делегацию Министерства культуры вошли артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, театра танца Аллы Духовой «Тодес» и симфонического оркестра Воздушно-космических сил РФ.

Уточняется, что артисты прибыли в Пхеньян по приглашению Министерства культуры КНДР в связи с празднованием 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи. Днем ее создания считается 10 октября 1945 года.

Российскую делегацию в аэропорту корейской столицы встречали представители Министерства культуры и смежных ведомств КНДР, а также советник-посланник Посольства России в народно-демократической республике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом визите SHAMAN в КНДР.

