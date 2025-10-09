У жителя Хабаровского края изъяли более 300 контейнеров черной икры

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Мужчина заявил, что «нашел» ценный ресурс на Амуре.

Сколько контейнеров икры изъяла полиция в Хабаровском крае

Фото: Telegram/Полиция Хабаровского края/mvd_27

Правоохранители изъяли 319 контейнеров с черной икрой в селе Чныррах в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщила полиция региона в официальном Telegram-канале.

Районный отдел дознания ОМВД России возбудил уголовное дело на 51-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном обороте водных биологических ресурсов — он хранил у себя дома наполненные икрой полимерные емкости по 0,5 литра каждая.

Telegram/Полиция Хабаровского края/mvd_27

Хозяин квартиры рассказал правоохранителям, что якобы обнаружил контейнеры в начале сентября на береговой линии реки Амур. Он уверял, что в дальнейшем собирался найти хозяев ценного водного ресурса и вернуть им найденное. Полицейские проверят, насколько его слова соответствуют истине. Пока что икра изъята и помещена на ответственное хранение.

Ранее 5-tv писал, что в Приморье пресекли контрабанду челюстей тигра и лап медведей.

