Опасная привычка: смартфоны провоцируют болезни рук у владельцев

Частое использование смартфона провоцирует болезни рук у владельцев

Интенсивное использование мобильных устройств значительно повышает вероятность развития тендинита и ризартроза. Об этом сообщило издание Terra со ссылкой на экспертов Бразильского общества хирургии кисти (SBCM).

Основной угрозой для здоровья активных пользователей гаджетов медики называют тендинит. Данная патология представляет собой воспалительный процесс, который локализуется в области сухожилий кисти.

Специалисты пояснили, что кисти становятся подвержены этой патологии, если человек в течение многих часов печатает сообщения в телефоне. Подобные повторяющиеся движения создают чрезмерную нагрузку на связочный аппарат, что со временем приводит к возникновению болевых ощущений и развитию хронического заболевания.

Помимо этого, врачи предупреждают о риске возникновения ризартроза — специфической формы артроза, поражающей основание большого пальца руки.

Данное заболевание характеризуется сильной болью, преждевременным износом суставов, скованностью и ограниченностью движений. Дегенеративные изменения в хрящевой ткани возникают по той же причине, что и тендинит — из-за неестественного положения конечности и постоянного напряжения при работе с сенсорным экраном.

