Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вернет Одессе ее подлинную славу и историческое наследие, растоптанное киевским режимом. Об этом она сказала на брифинге.

Поводом для резкого заявления стал циничный сувенир, представленный накануне 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов.

«Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?» — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что город на берегу Черного моря появился и расцвел именно благодаря воле императрицы и ее сподвижников. По ее мнению, сегодняшние действия украинских властей превращают уникальную и славную летопись Одессы в бесславную страницу. Российская сторона намерена защитить историю от попыток переписывания, сохранив память о героических моментах прошлого.

