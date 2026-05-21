Путин отметил роль участников СВО в защите национальных интересов России

Участники специальной военной операции (СВО) встают на защиту не только рубежей России, но и отстаивают национальные интересы страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Российский лидер отметил, что государство с уважением относится к бойцам СВО, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества. После чего Путин наградил Героев России медалями «Золотая Звезда».

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Путин отметил, что ветераны СВО с успехом работают на различных должностях, а также принимают участие в работе органов власти на местах. По словам главы государства, участники СВО приходят в сферу муниципального управления и справляются с новыми задачами. К тому же они продолжают оказывать поддержку своим сослуживцам.

Как отметил Путин, такие специалисты могут повысить эффективность работы местной власти. Российский лидер подчеркнул, что сотрудники различных уровней власти действуют как единая команда и обеспечивают безопасность и суверенитет страны, выполняя поставленные задачи.

