Герасимов доложил Путину о старте второго этапа ядерных учений

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 13 0

На первом этапе была проведена внезапная проверка ядерных сил.

Герасимов: войска готовы ко второму этапу учений

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 мая доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности войск к проведению второго этапа маневров стратегических ядерных сил. Об этом он сообщил в ходе совместной тренировки с участием белорусской стороны.

«В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения», — сказал Герасимов.

Генерал уточнил, что к тренировкам привлечены органы военного управления, соединения и части боевого применения ядерного оружия России и Белоруссии, а также подразделения ядерного обеспечения ВС РФ.

В рамках первого этапа прошла внезапная проверка ядерных сил. Войска привели в полную боевую готовность и отработали всю логистическую цепочку — от доставки до выдачи специальных боеприпасов.

В этот же день президент России добавил, что практические пуски баллистических и крылатых ракет будут выполнены непосредственно в ходе совместных тренировок, а само ядерное оружие остается исключительной мерой защиты государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин назвал использование ядерного оружия — крайней мерой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Опасная привычка: смартфоны провоцируют болезни рук у владельцев
17:27
«Церемониться не будем»: Лукашенко об ответе на агрессию в сторону Белоруссии
17:23
Герасимов доложил Путину о старте второго этапа ядерных учений
17:20
Путин отметил роль участников СВО в защите национальных интересов России
17:17
Мария Захарова пообещала вернуть Одессе ее настоящую славу
17:15
Грядки под запретом: какая работа на даче может закончиться инсультом

Сейчас читают

«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео