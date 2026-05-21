Герасимов доложил Путину о старте второго этапа ядерных учений

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 мая доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности войск к проведению второго этапа маневров стратегических ядерных сил. Об этом он сообщил в ходе совместной тренировки с участием белорусской стороны.

«В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения», — сказал Герасимов.

Генерал уточнил, что к тренировкам привлечены органы военного управления, соединения и части боевого применения ядерного оружия России и Белоруссии, а также подразделения ядерного обеспечения ВС РФ.

В рамках первого этапа прошла внезапная проверка ядерных сил. Войска привели в полную боевую готовность и отработали всю логистическую цепочку — от доставки до выдачи специальных боеприпасов.

В этот же день президент России добавил, что практические пуски баллистических и крылатых ракет будут выполнены непосредственно в ходе совместных тренировок, а само ядерное оружие остается исключительной мерой защиты государства.

