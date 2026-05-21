Грядки под запретом: какая работа на даче может закончиться инсультом

Работа на даче может закончиться инсультом для сердечников

Май для многих россиян — старт дачного сезона. Люди массово едут на участки, хватаются за лопаты, тяпки и ведра, часами копаются в огороде и забывают про отдых.

Именно в это время резко растет число инфарктов, инсультов и обмороков прямо на грядках. Кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил в беседе с URA.RU, какие дачные привычки особенно опасны для пожилых и сердечников.

По словам врача, тяжелее всего переносить нагрузки людям с хроническими заболеваниями, особенно если речь идет о проблемах с сердцем, сосудами и давлением.

В группе повышенного риска — гипертоники, пациенты после инсульта или инфаркта, люди с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Врач подчеркивает, что сама по себе дача не опасна, если соблюдать меру и не превращать отдых в марафон на выживание.

Наклон над грядкой оказался опаснее жары

Одной из самых рискованных поз врач назвал длительную работу вниз головой. Именно так многие проводят часы во время прополки или посадки картофеля. По словам Кондрахина, организм человека попросту не рассчитан на такие нагрузки.

«Это вообще не физиологично — наклоняться вниз головой от слова совсем. Кровь перераспределяется таким образом, что перенаполняет бассейн туда, куда мы склонились. Если сосуды имеют какую-то „брешь“, переполнение может привести к разрыву», — объясняет кардиолог.

Особенно опасна такая нагрузка для людей с проблемными сосудами и повышенным давлением. Долгое пребывание в согнутом положении способно спровоцировать инсульт или инфаркт буквально за несколько минут.

Какие работы на даче самые опасные

Кардиолог предупреждает: под удар попадает практически любая физическая активность под палящим солнцем. Причем не важно, копает человек грядки или просто поливает растения.

Наиболее тяжелыми для организма врач называет прополку, посадку картофеля, перенос тяжестей, работу с лопатой и полив в жару. Особенно опасно сочетание нескольких факторов сразу — высокая температура, физическое напряжение, обезвоживание и хронические болезни.

«Человек стоит под солнцем, поливает, вода льется прохладно, а на голову солнце давит. Все физические работы, независимо от того, на солнце открыто или нет, всегда опасны», — отмечает специалист.

Почему в жару лучше вообще не выходить в огород

По словам врача, температура выше 30 градусов становится для организма настоящим испытанием. Тело перестает нормально охлаждаться, человек быстро перегревается и может потерять сознание прямо на участке.

«Самая нормальная температура для работы на улице — 25–27 градусов. Все, что выше 30, организм рассеивает очень плохо. Чем жарче воздух, тем труднее нам отдавать лишнее тепло, и мы перегреваемся», — объясняет Кондрахин.

В особенно жаркие дни врач советует либо полностью отказаться от работы, либо ограничивать пребывание на грядках максимум получасом. Самое безопасное время — раннее утро до десяти часов и вечер после 16–17 часов.

Давление 150 — это уже опасно

Кардиолог отдельно предупредил людей, которые считают давление 150 «рабочим» и продолжают таскать ведра или копать землю.

«Все, что относится к гипертонии выше 140, — это уже критический уровень. С такими цифрами работать нельзя. Давление нужно обязательно нормализовать. Оптимальный показатель — 120 на 80. Чем выше поднимается давление, тем больше растут риски», — подчеркивает врач.

Перед выходом на участок специалист советует обязательно измерять давление. Если показатели повышены, сначала нужно принять лекарства и дождаться нормализации состояния.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Одними из самых тревожных признаков врач называет двоение в глазах, слабость, головокружение и внезапную спутанность речи. Такие симптомы могут быть первыми сигналами инсульта или теплового удара.

«Самое первое — появление двоения в глазах. Невозможно сосредоточиться. Это может быть предвестником инсульта либо предвестником теплового удара — мозг перегревается», — предупреждает Кондрахин.

Также опасными считаются потемнение в глазах, покраснение лица, слабость в руке или ноге и ощущение, что тело перестает слушаться.

Как правильно поднимать тяжести на даче

Еще одна распространенная ошибка — попытка поднять мешки, ведра и ящики за счет спины. Врач предупреждает, что такая нагрузка может закончиться не только проблемами с позвоночником, но и резким скачком давления.

«Правильно давать нагрузку на ноги. Делаем приседания, поднимаемся, толкаясь бедрами, а не спиной. Спина не выдерживает — это рычаг получается», — объясняет кардиолог.

Он советует не геройствовать и сразу отказываться от слишком тяжелых грузов.

«Сила воли здесь не нужна. Не надо героизм проявлять. Если организм не справляется — не надо», — предупреждает специалист.

Почему важно постоянно пить воду

Одной из главных опасностей в жару врач называет обезвоживание. Из-за нехватки жидкости кровь становится гуще, а риск тромбов и инсультов резко возрастает.

«Обезвоживание усиливает и тромбозы, и инсульты. Кровь становится более густая. Вероятность тромбозов увеличивается», — объясняет Кондрахин.

По его словам, воду нужно пить маленькими глотками каждые 8–12 минут. Лучше всего подходит обычная теплая вода. А вот кофе и крепкий чай перед выходом на огород специалист советует исключить, поскольку они только усиливают потерю жидкости.

Что должно лежать в аптечке дачника

Кардиолог рекомендует всегда держать под рукой лекарства от давления, нитроглицерин, антисептики, бинты и пластыри. Кроме того, врач напомнил и о неожиданной опасности.

«Не исключено, что гадюки могут напасть. Риск очень высокий. Поэтому в аптечке обязательно должно быть все необходимое для оказания первой помощи — вплоть до жгута», — отметил Андрей Кондрахин.

Если человеку стало плохо, врач советует сразу прекратить работу, уйти в тень, выпить воды и вызвать скорую помощь. И главное — не пытаться терпеть ради урожая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.