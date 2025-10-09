Путин на встрече с Рахмоном оценил темпы развития отношений РФ и Таджикистана

Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Путин и Рахмон увиделись в этом году уже в четвертый раз. Последняя встреча глав стран проходила на полях саммита ШОС в Китае.

По словам российского лидера, отношения РФ и Таджикистана развиваются хорошими темпами. Также он отметил, что они соответствуют пышности госвизита. К тому же, президент РФ поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку.

Путин пояснил, что РФ и Таджикистан проводят постоянную работу в сфере безопасности и обороны с учетом нелегкой ситуации в регионе.

Российский лидер прибыл в Таджикистан с государственным визитом. В планах участие Путина в Совете глав государств СНГ и во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Продлится визит российского главы до 10 октября. По итогам поездки состоится пресс-подход.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как начался государственный визит президента в Таджикистан. Лайнер с президентом РФ на борту сегодня приземлился в аэропорту. Путин передал подарки лидеру Таджикистана, а тот в свою очередь тоже удивил российского лидера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.