Путин и Рахмон подписали заявления о сотрудничестве России и Таджикистана

|
Александра Якимчук
Встреча и переговоры лидеров двух стран проходили во Дворце Нации в Душанбе.

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместные заявления о партнерстве двух стран.

«Его превосходительство уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и его превосходительство уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывают совместные заявления... об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества», — объявил ведущий церемонии.

Встреча лидеров двух стран проходила во Дворце Нации в Душанбе. В столицу Таджикистана российский президент прибыл 8 октября. Переговоры на высшем уровне пред подписанием заявлений проходили в формате тет-а-тет.

Это уже четвертая встреча президентов в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что впервые поездка Путина в Таджикистан носит статус государственного визита. Перед началом официальной части российский лидер возложил венок у мемориала «Национальное единство и возрождение», а также подарил Рахмону картину и книгу, связанные с историей таджикского народа.

