Умер известный рок-музыкант Мариус Кесери

В возрасте 60 лет умер рок-музыкант Мариус Кесери

В Румынии ушел из жизни выдающийся музыкант, барабанщик группы Directia 5 Мариус Кесери. Причины его смерти пока остаются неизвестными, Кесери было 60 лет.

Соболезнования и воспоминания о Кесери появились на официальной странице группы в социальных сетях. Другие участники коллектива выразили свою благодарность:

«Мы были вместе в течение 30 лет. Спасибо, от души!», — говорится в публикации.

Мариус Кесери родился 7 марта 1965 года и за свою карьеру успел оставить заметный след в румынской рок-музыке. Прежде чем стать частью Directia 5, он играл в таких известных группах, как Quartz, Voltaj, Vali Sterian Compania de sunet и Metrock.

Directia 5 была основана в 1991 году и быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю. Дебютный альбом группы «Seductie» вышел в 1992 году и был тепло встречен публикой. Последний концерт коллектива прошел 9 сентября 2017 года.

