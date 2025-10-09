На 88-м году жизни умер звезда «Темного рыцаря» Рон Дин

Американский актер Рон Дин, наиболее известный по роли в фильме «Темный рыцарь», скончался в 87 лет. Об этом сообщает издание Variety. Подробности и причины смерти артиста не разглашаются, но о его последних минутах рассказала возлюбленная Мэгги Нефф.

«Он держался как воин, прощаясь со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, и я держала его за руку…» — сказала Нефф.

За свою карьеру Рон Дин снялся более чем в 80 проектах. Дебют актера в кино состоялся в 1976 году с фильмом «Последнее дело». Он создал яркие образы в известных картинах «Темный рыцарь», «Спасатель», «Беглец», «Руди», «Завтра наступит сегодня», «Скорая помощь», «Чикаго в огне», «Криминальная история» и «Клиент всегда мертв».

Ранее на 97-м году жизни скончался британский актер Джон Вудвайн. За время своей карьеры Вудвайн создал множество запоминающихся образов как на театральной сцене, так и в кино, и на телевидении. В начале творческого пути он сотрудничал с Королевской шекспировской труппой, где выступал вместе с Джуди Денч.

