На 88-м году жизни умер звезда «Темного рыцаря» Рон Дин

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 88 0

Перед смертью артист простился с младшими сестрами и возлюбленной.

Умер актер Рон Дин

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский актер Рон Дин, наиболее известный по роли в фильме «Темный рыцарь», скончался в 87 лет. Об этом сообщает издание Variety. Подробности и причины смерти артиста не разглашаются, но о его последних минутах рассказала возлюбленная Мэгги Нефф.

«Он держался как воин, прощаясь со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, и я держала его за руку…» — сказала Нефф.

За свою карьеру Рон Дин снялся более чем в 80 проектах. Дебют актера в кино состоялся в 1976 году с фильмом «Последнее дело». Он создал яркие образы в известных картинах «Темный рыцарь», «Спасатель», «Беглец», «Руди», «Завтра наступит сегодня», «Скорая помощь», «Чикаго в огне», «Криминальная история» и «Клиент всегда мертв».

Ранее на 97-м году жизни скончался британский актер Джон Вудвайн. За время своей карьеры Вудвайн создал множество запоминающихся образов как на театральной сцене, так и в кино, и на телевидении. В начале творческого пути он сотрудничал с Королевской шекспировской труппой, где выступал вместе с Джуди Денч.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова
6:53
Петербург может остаться без ясеней из-за нашествия азиатского жука

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео