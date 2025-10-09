Переобуть авто: когда надо менять летнюю резину на зимнюю

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 56 0

В холодное время года нельзя использовать транспорт без подходящих шин.

Когда менять летнюю резину на автомобиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Менять резину на зимнюю нужно после снижения температуры до +5 градусов

Менять летнюю резину на зимнюю на автомобиле рекомендуется, когда температура на улице опускается до +5 градусов. Об этом пишет URA.RU.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в холодное время года запрещена эксплуатация транспортных средств, если они не оснащены зимними шинами.

Специалисты рекомендуют менять резину, когда температура воздуха снижается до +5 градусов. В современных автомобилях при температуре около +4 на панели приборов загорается индикатор, который напоминает о необходимости замены шин.

Согласно регламенту, автовладельцы должны устанавливать зимние шины, которые могут быть как с шипами, так и без них. Ключевым требованием является наличие на шинах обозначений «М+S», «M& S» или «M S».

Неправильно подобранная резина может увеличить расход топлива, так как автомобилю нужно больше энергии, чтобы преодолеть сопротивление. Поэтому важно вовремя производить замену шин в зависимости от метеоусловий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в РФ выросло количество дистанционных взломов автомобилей.

