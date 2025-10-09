Сделка по перемирию в Секторе Газа не устраивает участников конфликта

Сергей Добровинский
Политолог поделился мнением о сомнительном качестве договоренности на Ближнем Востоке.

Почему сделка по перемирию в Газе не устраивает участников

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Ближневосточная сделка, направленная на достижение перемирия в Секторе Газа, не устраивает ни Израиль, ни ХАМАС, ни монархии Залива. Об этом пишет EADaily, цитируя политолога-американиста Малека Дудакова.

«Правда, команда Трампа уверена, что это как раз может стать основанием для закрепления положений сделки хотя бы на какое-то обозримое будущее. Показательным был сам процесс согласования условий соглашения. Спусковым крючком стал удар Израиля по Катару, который вывел из себя Белый дом», — говорит эксперт.

Делегация из Катара и премьер-министр Израиля были оперативно приглашены в Вашингтон. Нетаньяху пришлось по телефону извиняться за удар по Дохе. В итоге проект перемирия на основе предложений США, монархий Залива и Израиля был утвержден в спешном темпе, подчеркнул Дудаков.

На повышенный темп переговоров американского лидера толкает то, что ближневосточный кризис сильно бьет по его репутации внутри США. По данным последних опросов, 60% американцев негативно оценивают действия Израиля.

Ранее полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявлял, что считает достигнутое соглашение о перемирии и обмене пленными между Израилем и ХАМАС позитивным шагом.

