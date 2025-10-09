Сладкая смерть: британка из дома престарелых насмерть подавилась пончиком

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

В плане ухода за пациенткой было предупреждение насчет хлеба.

Британка из дома престарелых подавилась пончиком и умерла

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily mail: британка из дома престарелых подавилась пончиком и умерла

Подопечная дома престарелых умерла после того, как подавилась пончиком с джемом, который ей не следовало есть из-за риска удушья. Об этом сообщает Daily Mail.

Кристин Томас 59 лет, проживавшая в доме престарелых, получила сладкий перекус от сотрудницы Паулы Пэрри. Женщина разрезала пончик на три части и дала один кусок пациентке во время обеда.

Когда Пэрри ненадолго вышла за салфеткой, она вернулась и увидела, что Кристин выглядит вяло, а ее кожа приобрела синеватый оттенок. Женщина вызвала скорую помощь.

Управляющая домом заявила, что узнала об инциденте только на следующий день — к тому моменту Кристин уже находилась в отделении интенсивной терапии. Фельдшер сообщил, что из дыхательных путей пациентки была удалена небольшая частица пищи.

Кристин, прожившая в учреждении более 25 лет, скончалась спустя три недели. Причиной смерти названа гипоксия (острая нехватка кислорода) вследствие остановки сердца, вызванной удушьем.

Оказалось, что в плане ухода за пациенткой было указано: «не давать хлеб». Однако, как пояснила управляющая, документ не уточнял, что под запрет попадают и пончики.

Пэрри признала, что знала о пищевых ограничениях, но считала, что может предложить пациентке небольшой кусок пончика, поскольку ранее та ела картофельное пюре и пасту. По ее словам, во время инструктажа не рассматривалась дисфагия — расстройство глотания, и она не была подробно ознакомлена с индивидуальным планом ухода.

Коронер Джон Гиттинс квалифицировал произошедшее как несчастный случай, отметив, что лица, осуществлявшие уход, вероятно, не были должным образом обучены и информированы.

Дело передали в полицию для проверки возможных нарушений, однако уголовного расследования не последовало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова
6:53
Петербург может остаться без ясеней из-за нашествия азиатского жука

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео