Алиев назвал повестку между Россией и Азербайджаном позитивной

Ранее на встрече лидеры обсудили крушение самолета авиакомпании AZAL, произошедшее в декабре 2024 года.
Фото, видео: Reuters/Grigory Sysoev; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Азербайджана назвал повестку между Россией и Азербайджаном позитивной
Повестка между Россией и Азербайджаном — позитивная и обширная. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Таджикистане.
«Конечно, сегодня хорошая возможность пройтись по повестке дня, она у нас достаточно обширная и позитивная», — уверен лидер страны.
Также Алиев обратил внимание, что все посылы будут хорошо встречены обществами обеих стран.
«Уверен, что те „месседжи“, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты», — подчеркнул глава Азербайджана.
Ранее на встрече в Душанбе Алиев и Путин обсудили крушение самолета авиакомпании AZAL, произошедшего в декабре 2024 года. Президент РФ заверил, что необходимо время, чтобы завершить расследование. Алиев в ответ выразил надежду, что расследование полностью прояснит все причины инцидента.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин связал авиакатастрофу самолета AZAL с украинскими беспилотниками.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?