Путин связал авиакатастрофу самолета AZAL с украинскими беспилотниками

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 116 0

Россия в день трагедии засекла три дрона ВСУ, пересекших границу страны.

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС Республики Казахстан; Telegram/ Кремль. Новости/ /news_kremlin; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым связал авиакатастрофу самолета AZAL с находящемся в тот момент в небе украинским беспилотником. Его слова передал ТАСС.

При этом российский лидер выразил самые искренние соболезнования семьям погибших при крушении самолета AZAL. Он уточнил, что РФ в день трагедии с самолетом «вела» три украинских беспилотника, пересекших границу страны.

По словам Путина, две ракеты, которые выпустила система противовоздушной обороны (ПВО) России не поражали лайнер.

Речь идет о воздушном судне, которое выполняло рейс из Баку в Грозный 25 декабря прошлого года. Тогда самолет рухнул на территории Казахстана, не достигнув пункта назначения. 

Ранее, писал 5-tv.ru, Ильхам Алиев призвал тюркские страны выступать единым центром силы.

