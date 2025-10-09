Путин связал авиакатастрофу самолета AZAL с украинскими беспилотниками

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым связал авиакатастрофу самолета AZAL с находящемся в тот момент в небе украинским беспилотником. Его слова передал ТАСС.

При этом российский лидер выразил самые искренние соболезнования семьям погибших при крушении самолета AZAL. Он уточнил, что РФ в день трагедии с самолетом «вела» три украинских беспилотника, пересекших границу страны.

По словам Путина, две ракеты, которые выпустила система противовоздушной обороны (ПВО) России не поражали лайнер.

Речь идет о воздушном судне, которое выполняло рейс из Баку в Грозный 25 декабря прошлого года. Тогда самолет рухнул на территории Казахстана, не достигнув пункта назначения.

