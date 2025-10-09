Пользователи мессенджера МАХ смогут создать Цифровой ID по упрощенной схеме

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 64 0

Теперь доступно три способа создания электронного идентификатора.

Как создать Цифровой ID в мессенджере MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Пользователи мессенджера MAX смогут создать Цифровой ID по упрощенной схеме. Об этом свидетельствуют данные пресс-релиза, опубликованного в социальной сети VK.

Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет. Подтвердить посредством такой функции можно также статус студента и многодетного родителя.

Теперь доступно три способа создания цифрового идентификатора: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.

MAX запустил создания Цифрового ID в пилотном режиме 15 сентября. Использование QR-кода безопасно, так как он действителен только на том устройстве, на котором создавался, и обновляется каждые 30 секунд. Также невозможно сделать скриншот Цифрового ID — вместо QR-кода на снимке будет белый экран.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что цифровой ID от MAX не имеет аналогов в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

