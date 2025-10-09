В России предложили отменить утильсбор на семиместные авто для многодетных семей

Общественная палата (ОП) России собирается обратиться в правительство с предложением об отмене утильсбора на семиместные автомобили для многодетных семей. Об этом сообщил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб, его слова передает ТАСС.

Предполагается, что льгота будет доступна для многодетных семей раз в три года.

По мнению Владислава Гриба, отмена утильсбора, в том числе сможет простимулировать российские семьи становиться многодетными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России установлен новый рекорд по ввозу б/у автомобилей. Импорт новых моделей машин сократился на 68%. По словам специалистов, за 2025 год в страну было ввезено 48,4 тысячи подержанных автомобилей — это самый высокий показатель за прошедшие годы. Наиболее часто поставляют б/у машины из Японии, Китая и Кореи, а по объему ввоза лидирует марка Toyota и ее модель Corolla.

