Трамп заявил об усилении давления для достижения сделки по Украине

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 70 0

Какие меры собрался предпринять президент США?

Как Трамп усилит давление для окончания конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Президент США Дональд Трамп заявил об усилении давления для достижения соглашения по урегулированию ситуации в Украине. Он выразил надежду, что обе стороны конфликта в ближайшее время примут участие в переговорах.

«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — отметил Трамп во время встречи с финским президентом Александром Стуббом.

Также он подчеркнул, что ожидает начала диалога между представителями России и Украины. По его словам, существует уверенность в возможности достижения договоренности между двумя странами.

Прежде Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине в конечном итоге все же удастся урегулировать мирным путем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

