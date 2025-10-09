Трамп заявил об усилении давления для достижения сделки по Украине
Какие меры собрался предпринять президент США?
Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп заявил об усилении давления для достижения соглашения по урегулированию ситуации в Украине. Он выразил надежду, что обе стороны конфликта в ближайшее время примут участие в переговорах.
«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — отметил Трамп во время встречи с финским президентом Александром Стуббом.
Также он подчеркнул, что ожидает начала диалога между представителями России и Украины. По его словам, существует уверенность в возможности достижения договоренности между двумя странами.
Прежде Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине в конечном итоге все же удастся урегулировать мирным путем.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?