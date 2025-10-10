Обучение работе с ИИ и внедрение цифровых помощников призвано повысить эффективность работы госслужащих.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

«Известия»: чиновников отправят на курсы по ИИ

Госслужащих в России начали готовить к работе с искусственным интеллектом, выяснили "Известия".

На спецкурсах учат использовать цифровых помощников и формулировать текстовые запросы для нейросети. Подобные технологии делают работу госслужащих более эффективной и прозрачной.

В последнее время искусственный интеллект активно начали внедрять. И не только в Москве.

Так, нейросеть уже помогает новосибирским чиновникам отвечать на обращения граждан. Цифровой ассистент анализирует текст по 12 параметрам и подсказывает, что и как улучшить.

