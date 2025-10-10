Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

Пианистка назвала близких знаменитого артиста плохими актерами.

Почему Цымбалюк-Романовская не снялась с семьей Джигарханяна

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась принять участие в записи программы, приуроченной к 90-летию актера.

В студии одной программы, выходящей на федеральном канале, в день рождения Джигарханяна, которому могло бы исполниться 90 лет, встретились близкие люди актера. В съемках приняла участие бывшая жена артиста Татьяна Власова, а также его пасынок Степан. В то же время Цымбалюк-Романовская наотрез отказалась принимать участие в записи программы.

«Я не снималась в передачах к юбилею Армена Борисовича! Не ждите меня в эфире. Мое интервью, которое там используется, снято шесть-семь лет назад. По слухам, „сюрпризом“ станет приезд Степана, и все сделают вид, что удивятся. Как говорил Армен: „Очень плохие артисты!“ Меня не будет», — рассказала знаменитость.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская прожили в браке всего год. В 2017 году актер подал заявление на развод. После этого он воссоединился со своей второй женой Татьяной Власовой, с которой до брака с Виталиной прожил 48 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Цымбалюк-Романовская показала лицо дочери.

