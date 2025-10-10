Ученые обнаружили новый тип диабета у новорожденных детей

Medical Xpress: обнаружен новый тип диабета у новорожденных детей

Новый тип диабета у младенцев найден командой ученых из Медицинской школы Эксетерского университета и Свободного университета Брюсселя (ULB) и других исследовательских организаций. Специалисты использовали передовые технологии секвенирования ДНК и современную модель исследования стволовых клеток. Соответствующая информация появилась в журнале Medical Xpress.

В материале отмечается, что развитие диабета у детей до шести месяцев более чем в 85% случаев связано с генетической мутацией в их ДНК. По результатам изысканий, у шести малышей с дополнительными неврологическими расстройствами вроде эпилепсии и микроцефалии обнаружились изменения в гене TMEM167A.

Определить его влияние помогла дифференциация стволовых клеток в бета-клетки поджелудочной железы, а также методика редактирования генов (CRISPR). Выяснилось, что при изменении гена TMEM167A клетки, производящие инсулин, перестают функционировать, затем активируют стрессовые механизмы, из-за которых и погибают. Так стало ясно, что TMEM167A играет ключевую роль в секреции инсулина.

Кроме того, эксперты нашли неисправности в бета-клетках пациентов с разными формами и типами диабета. Стоит отметить, что сегодня почти 589 миллионов человек в мире страдают этим недугом. Ученые говорят о появлении «необыкновенной» модели для изучения механизмов заболеваний и тестирования методов лечения.

