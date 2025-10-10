Ученые обнаружили новый тип диабета у новорожденных детей

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Сделать свое открытие специалисты смогли благодаря современным технологиям секвенирования ДНК.

Ученые обнаружили новый тип диабета у новорожденных детей

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Medical Xpress: обнаружен новый тип диабета у новорожденных детей

Новый тип диабета у младенцев найден командой ученых из Медицинской школы Эксетерского университета и Свободного университета Брюсселя (ULB) и других исследовательских организаций. Специалисты использовали передовые технологии секвенирования ДНК и современную модель исследования стволовых клеток. Соответствующая информация появилась в журнале Medical Xpress.

В материале отмечается, что развитие диабета у детей до шести месяцев более чем в 85% случаев связано с генетической мутацией в их ДНК. По результатам изысканий, у шести малышей с дополнительными неврологическими расстройствами вроде эпилепсии и микроцефалии обнаружились изменения в гене TMEM167A.

Определить его влияние помогла дифференциация стволовых клеток в бета-клетки поджелудочной железы, а также методика редактирования генов (CRISPR). Выяснилось, что при изменении гена TMEM167A клетки, производящие инсулин, перестают функционировать, затем активируют стрессовые механизмы, из-за которых и погибают. Так стало ясно, что TMEM167A играет ключевую роль в секреции инсулина.

Кроме того, эксперты нашли неисправности в бета-клетках пациентов с разными формами и типами диабета. Стоит отметить, что сегодня почти 589 миллионов человек в мире страдают этим недугом. Ученые говорят о появлении «необыкновенной» модели для изучения механизмов заболеваний и тестирования методов лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России увеличат закупку лекарств для диабетиков за счет налога на газировку. Согласно плану, данная инициатива снизит процент инвалидности и смертности больных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Незаконная прописка: как в вашей квартире могут «поселиться» посторонние — и как их выселить
7:39
Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии
7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео