«Есть два исследования»: в США заявили о риске развития аутизма после обрезания

Даниил Ципелев
По мнению главы американского Минздрава Роберта Кеннеди, и это связано с парацетамолом.

Как связаны обрезание и аутизм

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Глава Минздрава США Кеннеди: при обрезании в детстве возрастает риск аутизма

У мальчиков, которые прошли через процедуру обрезания в раннем возрасте, удваивается риск развития аутизма из-за приема парацетамола. Об этом заявил глава Минздрава США Роберт Кеннеди во время совещания кабмина в Белом доме.

«Есть два исследования, которые показывают, что у детей, которым сделали обрезание в раннем возрасте, удваивается риск аутизма. Весьма вероятно, это происходит, потому что им давали „Тайленол“ (Парацетамол. — Прим. Ред.)», — отметил политик.

В то же время министр добавил, что представленные им данные не являются окончательными. Однако общественности стоит принять эту информацию к сведению.

Президент США Дональд Трамп в конце сентября 2025 года заявил, что прием парацетамола женщинами во время беременности может вызвать развитие у ребенка аутизма. Также он добавил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет предупреждать врачей о побочном действии препарата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беременные либералки в США массово пьют парацетамол в знак протеста.

