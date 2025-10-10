Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на куриные яйца

Дороже всего среди крупных экономик мира десяток куриных яиц обходится в Швейцарии — более 500 рублей, в то время как в России они стоят почти в шесть раз дешевле. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные в честь Всемирного дня яйца.

В среднем по миру цена десятка куриных яиц составляет около 191 рубля.

Самые дешевые яйца среди 127 крупнейших экономик продаются в Индии — 63,9 рубля за десяток. За ней следуют Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля). Россия замыкает пятерку с наименьшими ценами: в августе средняя стоимость десятка яиц составляла 82,1 рубля.

Меньше ста рублей за десяток можно заплатить также в Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджане (99,2 рубля) и Вьетнаме (99,9 рубля). Во всех остальных странах цены выше этой отметки.

Наиболее высокие цены наблюдаются в Швейцарии — 514 рублей за десяток. Значительно дороже, чем в других странах, яйца стоят в Исландии (455 рублей) и Новой Зеландии (427,5 рубля). В Люксембурге и Дании десяток обойдется в 348 и 344 рубля соответственно.

Среди стран «Большой двадцатки» кроме Индии и России недорого яйца стоят в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей). Заметно дороже в Японии, Бразилии и Турции — около 150 рублей. В ЮАР, Мексике, Саудовской Аравии, Аргентине и Южной Корее цена варьируется от 150 до 200

Глобальная динамика зависит от роста цен на яйца в ряде стран может быть связан с инфляцией, суточной стоимостью кормов и логистическими расходами. В условиях мировых колебаний цен на продовольствие такие различия между странами остаются значимыми для розничной торговли и потребительского кошелька.

