Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с болями в сердце

Сергей Добровинский
Юрист рассказала о состоянии знаменитой актрисы.

Что случилось с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Фото: © РИА Новости/ Никитченко Елена

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом 5-tv сообщила ее адвокат Юлия Вербицкая. Рядом с актрисой находится ее младшая дочь Ольга.

«Лидию Николаевну госпитализировали с ухудшением показателей и болями в области сердца. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — отметила юрист.

Ранее 5-tv писал, что звезда киноэкранов в 2023 году пережила инсульт, после которого ей пришлось перенести долгий период восстановления и установку кардиостимулятора. В сентябре звездная актриса начала подготовку к собственной смерти, заявив, что хочет «ничего не забыть». На Первом канале показали видео с артисткой — она рассказывала, что закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери на свои похороны.

«Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть», — сказала Федосеева-Шукшина.

