Умер актер сериала «Иван Грозный» и худрук Марийского театра драмы Пектеев

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Известный деятель искусств скончался на 72-м году жизни.

Умер Василий Пектеев

Фото: 5-tv.ru

Умер худрук Марийского театра драмы Василий Пектеев

В Йошкар-Оле скоропостижно скончался заслуженный деятель искусств Марий Эл, режиссер и актер Василий Пектеев. Ему было 71 год. Об этом сообщает Марийская правда.

Прощание с Пектеевым назначено на 13 октября. Церемония пройдет на сцене Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана, где режиссер проработал большую часть своей жизни и в последние годы занимал пост художественного руководителя.

Василий Александрович родился 23 января 1954 года в деревне Уилем Моркинского района Марийской АССР. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1980 году он вернулся в театр имени Шкетана, где сначала стал режиссером, а через несколько лет — главным режиссером. С 1992 по 2002 год Пектеев возглавлял театр, а в 2018 году вновь занял должность художественного руководителя.

За свою карьеру он сотрудничал с театрами в Орле, Ульяновске, Саранске, Сыктывкаре, Петрозаводске и других городах. Его постановки неоднократно удостаивались гран-при престижных фестивалей.

Помимо театра, Василий Пектеев известен своими ролями в кино. Он снялся в сериалах «Иван Грозный» Андрея Эшпая, где сыграл языческого жреца, и «Раскол» Николая Досталя. Также Пектеев был поэтом и писателем — автором поэтического сборника «Сны» и киноповести «Человек из царства пчел».

С супругой Ниной Николаевной Пектеев познакомился во время учебы в Ленинграде.

«Когда мы решили пожениться, я сказал Нине, что нужно обязательно съездить ко мне в деревню, познакомиться с родителями. Поехали на ноябрьские праздники. Отец нас увидел и спрашивает: „Ты женился?“. Отвечаю: „Пока нет, но собираюсь. Хотим расписаться“. Папа тут же собрался, пошел в соседний поселок в сельсовет, договорился, и на следующий день нас расписали», — вспоминал Пектеев.

Супруги воспитали двоих сыновей. Коллеги и зрители отмечают, что смерть Василия Пектеева стала тяжелой утратой для культуры Марий Эл и российского театра.

