Социальная проблема: в РФ ежегодно проводят 59 тысяч операций по ампутации конечностей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Использование эндоваскулярных технологий дает пациентам шанс не только сохранить ноги.

Фото, видео: 5-tv.ru

В России ежегодно проводят 59 тысяч операций по ампутации конечностей

В России ежегодно проводят 59 тысяч операций по ампутации конечностей. Об этом 5-tv.ru заявил Баграт Алекян — главный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместитель генерального директора по науке НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, академик РАН.

«Это социальная проблема. Сегодня 59 тысяч ампутаций ежегодно в стране выполняется у больных при заболеваниях диабетом, атеросклерозом артерий нижних конечностей», — уточнил врач.

При этом эндоваскулярных операций, то есть тех, при которых доступ к нужному участку на теле осуществляется через небольшой прокол в сосудах, проводится 43 тысячи. Открытых сосудистых операций — около 15-20 тысяч в год. Такие хирургические вмешательства дают пациентам шанс сохранить людям конечности.

Однако стоит учитывать, что на голени человека диаметр сосудов составляет от одного до полутора, редко до двух миллиметров. Это значит, что открытые операции в подобных случаях проводить невозможно, добавил медик.

«Эндоваскулярные технологии позволяют открывать эти сосуды, и таким образом пациенты остаются на своих ногах. Это принципиально важно. Мы продлеваем им жизнь, качество жизни», — подчеркнул Алекян.

Он пояснил, что центр имени Вишневского в рамках государственного заказа выполняет подобные операции бесплатно. Кроме того, врачи этого медицинского учреждения имеют колоссальный опыт проведения таких хирургических вмешательств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как «незаметная» травма головы может привести к инвалидности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

