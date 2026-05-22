Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело одного погибшего.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минздрав: 8 человек госпитализировали после атаки ВСУ на колледж в Старобельске
После атаки Вооруженных сил Украины по педагогическому колледжу в Старобельске в больницы Луганской Народной Республики доставили восемь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России в беседе с ТАСС.
По данным ведомства, трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Что произошло в Старобельске
Беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Часть пострадавших не нуждается в госпитализации.
Что известно о спасательной операции
Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело одного погибшего. Также спасатели обнаружили местонахождение троих человек, находящихся под разрушенными конструкциями.
Ранее из-под завалов удалось спасти троих человек, которых передали медикам. Разбор конструкций и поисково-спасательные работы продолжаются.
СК возбудил уголовное дело
После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи фиксируют последствия удара и устанавливают лиц, причастных к атаке на гражданские объекты.
Помимо зданий колледжа и общежития, в Старобельске получили повреждения административные здания, магазины и частные дома.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу
- 22 мая
- Число раненых после удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 40
- 22 мая
- СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске
- 22 мая
- Спасателей отвели от завалов колледжа в ЛНР из-за угрозы нового удара ВСУ
- 22 мая
- Прокуратура ЛНР взяла на контроль ситуацию после обстрела колледжа
- 22 мая
- Тело одного погибшего извлекли из-под завалов общежития в Старобельске
- 22 мая
- «Загнанные крысы»: Мирошник заявил о намерении открыть миру глаза на преступления ВСУ
- 22 мая
- «Под завалами остаются дети»: Львова-Белова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- Более десяти человек остаются под завалами общежития колледжа в Старобельске
Читайте также
51%
Нашли ошибку?