Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Диана Кулманакова

Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело одного погибшего.

Что известно о пострадавших после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Минздрав: 8 человек госпитализировали после атаки ВСУ на колледж в Старобельске

После атаки Вооруженных сил Украины по педагогическому колледжу в Старобельске в больницы Луганской Народной Республики доставили восемь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России в беседе с ТАСС.

По данным ведомства, трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Что произошло в Старобельске

Беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Часть пострадавших не нуждается в госпитализации.

Что известно о спасательной операции

Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело одного погибшего. Также спасатели обнаружили местонахождение троих человек, находящихся под разрушенными конструкциями.

Ранее из-под завалов удалось спасти троих человек, которых передали медикам. Разбор конструкций и поисково-спасательные работы продолжаются.

СК возбудил уголовное дело

После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи фиксируют последствия удара и устанавливают лиц, причастных к атаке на гражданские объекты.

Помимо зданий колледжа и общежития, в Старобельске получили повреждения административные здания, магазины и частные дома.

