«Кому не нравится — пускай отравится»: Бабкина обратилась к врагам России

Диана Кулманакова
Артистка подчеркнула непоколебимость духа соотечественников.

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

В Москве на торжественном мероприятии по вручению государственных наград народная артистка РСФСР Надежда Бабкина пожелала всем противникам России «отравиться». Речь исполнительницы транслировалась в эфире федерального телеканала.

Свою жесткую позицию певица обосновала тем, что российское государство обладает колоссальной внутренней силой, которую невозможно сломить внешним давлением. Бабкина подчеркнула, что истоки этой стойкости лежат в самой природе нации и ее историческом наследии.

Комментируя текущую мировую ситуацию и отношение к стране за рубежом, артистка выразила уверенность в завтрашнем дне.

«Мы продолжаем подвиг наших отцов, наших родителей. Мы не можем не победить, и Россия никогда не сдастся по причине нашего уникального многонационального генетического кода. Ну а кому не нравится, пускай отравятся», — заявила она.

Бабкина является не только известной певицей, но и активным общественным деятелем. Она занимает пост художественного руководителя Московского государственного академического театра «Русская песня». За свою многолетнюю деятельность и вклад в развитие культуры она была удостоена высокой награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Помимо творческой работы и руководства театром фольклора, Бабкина уделяет большое внимание поддержке соотечественников в сложных условиях. Она регулярно выступает организатором масштабных фестивалей, принимает участие в телевизионных и кинопроектах, а также занимается литературой.

Особое место в ее деятельности занимает гуманитарная миссия: артистка неоднократно посещала новые регионы России с концертами и проводила творческие встречи в военных госпиталях, поддерживая дух военнослужащих и медиков.

