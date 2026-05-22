За бесценок: россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,4 тысячи российских рублей

Диана Кулманакова

Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,4 тысячи российских рублей

Россиянка приобрела старинный дворец рода Радзивиллов в белорусском городе Дятлово по символической цене, составившей менее 95 местных рублей. (около 2,4 российских рублей). Об этом пишет Sputnik.

Согласно результатам торгов на Белорусской универсальной товарной бирже, итоговая стоимость исторической усадьбы составила 94,50 белорусских рублей.

Новой владелицей двухэтажного кирпичного здания 1751 года постройки стала женщина по имени Татьяна. Она планирует провести масштабную реконструкцию памятника архитектуры, общая площадь которого превышает 1500 квадратных метров.

На базе дворца предполагается открыть гостиничный комплекс формата апарт-отель, кафетерий и интерактивные музейные пространства. По условиям соглашения с властями, часть помещений должна остаться доступной для проведения туристических экскурсий.

Сама покупательница призналась, что приобретение недвижимости было ее давней детской мечтой. В будущем она намерена обустроить на втором этаже жилые комнаты для себя.

Здание в стиле барокко находилось в запустении с 2010 года и постепенно разрушалось. Ранее объект уже пытались продать: в 2022 году другой покупатель из России приобрел его примерно за 40 долларов. Однако не справился с обязательствами по восстановлению, и дворец вернули в собственность муниципалитета.

В 2025 году аукционы неоднократно срывались из-за высокой стартовой цены. История имения неразрывно связана с Удальриком Криштофом Радзивиллом, чей отец возвел дворец на месте сожженного шведами замка.

В разные эпохи здесь располагались казармы, военный госпиталь, школа и стоматологическая поликлиника. Теперь, согласно договору, собственница обязана завершить все восстановительные работы и ввести объект в эксплуатацию в течение ближайших пяти лет.

