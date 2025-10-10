Снова несвободна? Анну Седокову засняли с новым мужчиной

Певицу Анну Седокову засняли в компании нового мужчины

Певицу Анну Седокову засняли на вечеринке с новым бойфрендом. Об этом сообщило издание StarHit.

В СМИ появились видео, где исполнительница на закрытой вечернике рестораторов «Плавно» танцует с новым мужчиной под песни своей коллеги Алсу. На записи видно, как артистка приобнимала спутника за спину и качалась в такт мелодии, затем что-то шептала ему на ухо и много смеялась.

Однако как только Седокова увидела, что их снимают на смартфон, то сразу же попыталась выхватить гаджет.

Интернет-пользователи уже успели найти мужчину, который очень похож на того, с кем проводила время артистка. По их предположению, в компании певицы был Андрей Гавриленко — бизнесмен и руководитель фонда соцпроектов.

Анна трижды была замужем и несколько раз состояла в серьезных отношениях без заключения брака. Последний официальный союз певицы закончился трагедией. Через неделю после развода, 17 декабря 2024 года, ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тамма покончил с собой.

Многие, в том числе и родные спортсмена, винят Седокову в его смерти.

