Снова несвободна? Анну Седокову засняли с новым мужчиной
Общение певицы и ее спутника не очень походило на дружеское или деловое.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Певицу Анну Седокову засняли на вечеринке с новым бойфрендом. Об этом сообщило издание StarHit.
В СМИ появились видео, где исполнительница на закрытой вечернике рестораторов «Плавно» танцует с новым мужчиной под песни своей коллеги Алсу. На записи видно, как артистка приобнимала спутника за спину и качалась в такт мелодии, затем что-то шептала ему на ухо и много смеялась.
Однако как только Седокова увидела, что их снимают на смартфон, то сразу же попыталась выхватить гаджет.
Интернет-пользователи уже успели найти мужчину, который очень похож на того, с кем проводила время артистка. По их предположению, в компании певицы был Андрей Гавриленко — бизнесмен и руководитель фонда соцпроектов.
Анна трижды была замужем и несколько раз состояла в серьезных отношениях без заключения брака. Последний официальный союз певицы закончился трагедией. Через неделю после развода, 17 декабря 2024 года, ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тамма покончил с собой.
Многие, в том числе и родные спортсмена, винят Седокову в его смерти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Яниса Тиммы указал на отказ Седоковой от затрат на похороны.
