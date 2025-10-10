Снова несвободна? Анну Седокову засняли с новым мужчиной

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 58 0

Общение певицы и ее спутника не очень походило на дружеское или деловое.

С кем встречается Анна Седокова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певицу Анну Седокову засняли в компании нового мужчины

Певицу Анну Седокову засняли на вечеринке с новым бойфрендом. Об этом сообщило издание StarHit.

В СМИ появились видео, где исполнительница на закрытой вечернике рестораторов «Плавно» танцует с новым мужчиной под песни своей коллеги Алсу. На записи видно, как артистка приобнимала спутника за спину и качалась в такт мелодии, затем что-то шептала ему на ухо и много смеялась.

Однако как только Седокова увидела, что их снимают на смартфон, то сразу же попыталась выхватить гаджет.

Интернет-пользователи уже успели найти мужчину, который очень похож на того, с кем проводила время артистка. По их предположению, в компании певицы был Андрей Гавриленко — бизнесмен и руководитель фонда соцпроектов.

Анна трижды была замужем и несколько раз состояла в серьезных отношениях без заключения брака. Последний официальный союз певицы закончился трагедией. Через неделю после развода, 17 декабря 2024 года, ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тамма покончил с собой.

Многие, в том числе и родные спортсмена, винят Седокову в его смерти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Яниса Тиммы указал на отказ Седоковой от затрат на похороны.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео