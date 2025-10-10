Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм

Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Императрица)

5-tv.ru

Карта Императрица — символ плодородия, заботы, женской силы, материнства, творчества. Она говорит о расцвете, зрелости, изобилии. Эта неделя — как жест любви от Вселенной. Вы подходите к важному моменту завершения — особенно под влиянием Полнолуния в Тельце.

Что-то, начатое давно, теперь приходит к развязке:

проект,

финансовый вопрос,

фаза восстановления здоровья,

внутреннее решение.

Отметьте это завершение. Сделайте что-то символическое: выпустите записку в воду или сожгите ее, поблагодарите себя вслух. Вы имеете право на признание своей силы.

Здоровье (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)

5-tv.ru

Карта говорит о балансе, обмене, поддержке. Возможно, вы получите помощь: от врача, от близкого, от системы (страховка, лекарства). Или, наоборот, станете источником заботы для кого-то — и в этом найдете исцеление.

Это хорошее время для:

визита к специалисту,

начала курса восстановления,

изменения рациона,

практик, связанных с телом и душой.

Не бойтесь просить о помощи. Здоровье — не только ваша ответственность, но и право на поддержку.

Финансы (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

5-tv.ru

Карта Девять Пентаклей — символ благополучия, зрелых доходов, независимости, удовлетворения.

Вы находитесь в фазе, когда труд приносит зрелые плоды.

Возможно:

получение вознаграждения за давний проект,

признание вашей ценности,

стабильный доход,

возможность позволить себе что-то приятное — не из спонтанности, а из достатка.

Инвестируйте в себя: курсы, отдых, здоровье. Вы не тратите — вы вкладываетесь в свою силу.

Отношения (Карта Таро — Тройка Кубков)

5-tv.ru

Карта говорит о радости, поддержке, женской силе, празднике. Если вы в отношениях — возможна важная встреча, признание, романтический жест. Если одиноки — высока вероятность знакомства с человеком, который вдохновляет, ценит и поддерживает.

Но даже если речь не о романтике — эта неделя прекрасна для подруг, семьи, женских кругов и других практик.

Возможно, вы получите подарок, письмо, звонок, который напомнит: «Вы важны. Вас помнят. Вы не одни».

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Звезда)

5-tv.ru

Звезда — карта надежды, внутреннего света, исцеления. Она говорит: Вы не одни, вы на своем пути и вы не потеряли себя. Даже если были потери, сомнения, боль — внутри вас горит звезда. Она не требует, чтобы вы были сильными. Она просто напоминает: Вы живы. Вы верите. Вы идете дальше.

