Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.
Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.
Полина Гримм
Таролог
Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября 2025 года.
Общая энергия недели (Карта Таро — Императрица)
Карта Императрица — символ плодородия, заботы, женской силы, материнства, творчества. Она говорит о расцвете, зрелости, изобилии. Эта неделя — как жест любви от Вселенной. Вы подходите к важному моменту завершения — особенно под влиянием Полнолуния в Тельце.
Что-то, начатое давно, теперь приходит к развязке:
- проект,
- финансовый вопрос,
- фаза восстановления здоровья,
- внутреннее решение.
Отметьте это завершение. Сделайте что-то символическое: выпустите записку в воду или сожгите ее, поблагодарите себя вслух. Вы имеете право на признание своей силы.
Здоровье (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)
Карта говорит о балансе, обмене, поддержке. Возможно, вы получите помощь: от врача, от близкого, от системы (страховка, лекарства). Или, наоборот, станете источником заботы для кого-то — и в этом найдете исцеление.
Это хорошее время для:
- визита к специалисту,
- начала курса восстановления,
- изменения рациона,
- практик, связанных с телом и душой.
Не бойтесь просить о помощи. Здоровье — не только ваша ответственность, но и право на поддержку.
Финансы (Карта Таро — Девятка Пентаклей)
Карта Девять Пентаклей — символ благополучия, зрелых доходов, независимости, удовлетворения.
Вы находитесь в фазе, когда труд приносит зрелые плоды.
Возможно:
- получение вознаграждения за давний проект,
- признание вашей ценности,
- стабильный доход,
- возможность позволить себе что-то приятное — не из спонтанности, а из достатка.
Инвестируйте в себя: курсы, отдых, здоровье. Вы не тратите — вы вкладываетесь в свою силу.
Отношения (Карта Таро — Тройка Кубков)
Карта говорит о радости, поддержке, женской силе, празднике. Если вы в отношениях — возможна важная встреча, признание, романтический жест. Если одиноки — высока вероятность знакомства с человеком, который вдохновляет, ценит и поддерживает.
Но даже если речь не о романтике — эта неделя прекрасна для подруг, семьи, женских кругов и других практик.
Возможно, вы получите подарок, письмо, звонок, который напомнит: «Вы важны. Вас помнят. Вы не одни».
Совет от карт на неделю (Карта Таро — Звезда)
Звезда — карта надежды, внутреннего света, исцеления. Она говорит: Вы не одни, вы на своем пути и вы не потеряли себя. Даже если были потери, сомнения, боль — внутри вас горит звезда. Она не требует, чтобы вы были сильными. Она просто напоминает: Вы живы. Вы верите. Вы идете дальше.
