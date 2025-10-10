Мессенджер МАХ расширяет возможности для подписчиков и авторов каналов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 104 0

Это, в том числе, поможет пользователям исключить из своей ленты опасную и нежелательную информацию.

Какие новые функции появились в MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авторы публикаций на каналах в мессенджере MAX получили доступ к счетчику просмотров и вскоре смогут оформлять ключевые мысли в постах в цитаты. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе сервиса.

Также, обновив версию приложения, пользователи мессенджера смогут делиться прямой ссылкой на контент и скрывать чувствительный. Это поможет людям исключить из своей ленты опасную и нежелательную информацию. Включить эту настройку можно в профиле, зайдя в раздел «Приватность» и выбрав вкладку «Безопасный режим» — там расположена специальная кнопка «Контент».

Ранее 5-tv писал, что пользователи мессенджера МАХ смогут создать Цифровой ID по упрощенной схеме. Подтверждение личности можно осуществлять при помощи постоянно обновляющегося динамического QR-кода. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео