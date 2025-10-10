По грудь в ледяной воде: волонтеры спасли пенсионера во Владимирской области

Во Владимирской области волонтеры в последний момент спасли пенсионера

Во Владимирской области завершились поиски 64-летнего пенсионера Николая Тырцана, который два дня назад ушел в лес и не вернулся. Мужчину удалось спасти благодаря волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт», сообщил региональный штаб организации.

По данным поисковиков, пенсионер пропал после прогулки в окрестностях деревни Старые Омутищи. Первые сутки его искали родственники и местный спасательный центр, однако результата не было. На вторые сутки помощь запросили у «ЛизаАлерт». Волонтеры выехали на место с оборудованием, включая беспилотники с тепловизорами, и организовали штаб поиска.

Руководитель операции Мария Тарасова пояснила, что район поиска был сложным: с одной стороны территорию ограничивала река без мостов, с другой — густая застройка и железная дорога. Кроме того, местность изобиловала природными ловушками — глубокими ямами, заболоченными участками и канавами, заполненными водой, где легко застрять.

Как отметили волонтеры, через несколько часов работы мужчину нашли волонтеры Илья Маринин и Сергей Ковальченко. Пенсионер находился в канаве по грудь в ледяной воде и уже не мог двигаться из-за онемевших ног. Его оперативно достали, доставили к штабу и передали медикам.

Сейчас состояние Николая Тырцана оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет. Поисковики подчеркнули, что задержка в обнаружении могла закончиться трагически, ведь ночами температура в регионе опускается до нуля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.