По грудь в ледяной воде: волонтеры спасли пенсионера во Владимирской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Мужчина двое суток провел в лесу.

Что делать если потерялся в лесу

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Владимирской области волонтеры в последний момент спасли пенсионера

Во Владимирской области завершились поиски 64-летнего пенсионера Николая Тырцана, который два дня назад ушел в лес и не вернулся. Мужчину удалось спасти благодаря волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт», сообщил региональный штаб организации.

По данным поисковиков, пенсионер пропал после прогулки в окрестностях деревни Старые Омутищи. Первые сутки его искали родственники и местный спасательный центр, однако результата не было. На вторые сутки помощь запросили у «ЛизаАлерт». Волонтеры выехали на место с оборудованием, включая беспилотники с тепловизорами, и организовали штаб поиска.

Руководитель операции Мария Тарасова пояснила, что район поиска был сложным: с одной стороны территорию ограничивала река без мостов, с другой — густая застройка и железная дорога. Кроме того, местность изобиловала природными ловушками — глубокими ямами, заболоченными участками и канавами, заполненными водой, где легко застрять.

Как отметили волонтеры, через несколько часов работы мужчину нашли волонтеры Илья Маринин и Сергей Ковальченко. Пенсионер находился в канаве по грудь в ледяной воде и уже не мог двигаться из-за онемевших ног. Его оперативно достали, доставили к штабу и передали медикам.

Сейчас состояние Николая Тырцана оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет. Поисковики подчеркнули, что задержка в обнаружении могла закончиться трагически, ведь ночами температура в регионе опускается до нуля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео