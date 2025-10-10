«Наш ответ»: Путин про действия России после передачи ракет Tomahawk Украине

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Президент назвал происходящее шантажом и понтами.

Фото, видео: www.globallookpress.com/U.S. Navy; 5-tv.ru

Путин: ответом РФ американским ракетам Tomahawk станет усиление системы ПВО

Россия усилит войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО), если американцы передадут ракеты Tomahawk Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам визита в Таджикистан.

Ранее сообщалось, что Штаты готовы передать киевскому режиму ракеты в случае, если их не будут устраивать переговорные позиции РФ по Украине. Российского лидера спросили, не считает ли он подобные действия США шантажом. На это Путин ответил утвердительно, добавив, что «понт здесь присутствует» тоже.

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — сказал президент РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готовится представить новое оружие. Никакое другое ядерное государство не сможет соревноваться в этой сфере с РФ. При этом Путин подчеркнул, что российская сторона остается открытой к диалогу. Если Вашингтон разделит этот подход, то сотрудничество выйдет «приемлемым» и «полезным».

