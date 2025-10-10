Погибла в туалете: архитектор умерла в Мадриде из-за роковой случайности

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Женщина оказалась не в том месте и не в то время.

Женщина не вовремя зашла в туалет и погибла

Фото: www.globallookpress.com/Arne Dedert

В Мадриде женщина не вовремя зашла в туалет и погибла

В Мадриде 30-летняя архитектор Лаура Родригес Сабин погибла при обрушении шестиэтажного здания, в котором велась реконструкция. Об этом сообщает Need to Know.

По данным издания, Сабин руководила проектом перепланировки постройки под четырехзвездочный отель. На втором этаже находился ее личный офис, где она обычно работала. В момент обрушения женщина ненадолго вышла в туалет, расположенный рядом. Как уточняется, офис уцелел, но помещение санузла оказалось полностью завалено обломками.

В результате трагедии погибли еще трое рабочих — выходцы из Сомали, Гвинеи и Эквадора. Их возраст составлял от 30 до 50 лет. Среди погибших — Мусса Дембеле, Диалло Мамадун, которые находились в подвальном помещении, и Хорхе Г. В. П., работавший на верхнем этаже здания.

Глава компании Anka Demoliciones Даниэль Анка сообщил, что в момент происшествия на объекте находилось около сорока человек. Еще трое рабочих получили незначительные травмы. Известно, что один из погибших, Мусса Дембеле, жил в Испании два года и воспитывал пятерых детей.

На месте происшествия продолжается расследование. Следователи выясняют, что именно стало причиной обрушения здания, и проверяют соблюдение норм безопасности во время строительных работ.

