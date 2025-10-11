Зона риска: врач назвал приближающее к раку шейки матки количество родов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

На ранних стадиях явных симптомов можно не заметить.

Повышают ли роды риск рака шейки матки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Акушер-гинеколог Петрунина: онкология шейки матки грозит курящим женщинам

Неоднократные роды могут стать причиной развития рака шейки матки. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал акушер-гинеколог Надежда Петрунина.

По словам врача, опасными могут стать любые последующие роды после трех успешных. Среди первых в группе риска оказываются женщины, которые инфицированы вирусом папилломы человека (ВПЧ), девушки, начинающие вести половую жизнь в раннем возрасте или часто меняющие половых партнеров, а также курящие или находящиеся в состоянии иммунодефицита, например, с ВИЧ.

При этом рак может развиться у тех женщин, которые не используют барьерные методы контрацепции, отметила специалист.

«Также большое количество родов или частые хирургические вмешательства на шейке матки увеличивают риск», — объяснила врач.

Эксперт подчеркнула, что при раке шейки матки у большинства женщин на ранних стадиях явных симптомов не будет, кроме неспецифических жалоб.

«Например, контактные кровянистые выделения, неприятный запах или изменение характера выделений — белые, желтоватые, зеленоватые. Нужно понимать, что эти симптомы далеко не всегда связаны с раком шейки», — сказала доктор.

Петрунина указала на важность регулярных обследований у специалиста, поскольку они помогают выявить изменения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. К тому же стоит периодически обращаться к онкоскринингу, включающему два анализа: жидкостную цитологию и анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ).

Ранее 5-tv.ru писал, когда надо обязательно лечить эрозию шейки матки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Украинский блогер-криптовалютчик Константин Кудо покончил с собой
12:10
Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Россию
12:01
«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов
12:00
Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
11:39
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед — есть погибшие
11:34
Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

Сейчас читают

Мэра немецкого города Хердекке пытали несколько часов: под подозрением ее дочь
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео