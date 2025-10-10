Страны Прибалтики готовит массовую эвакуацию на случай предполагаемого нападения России

Эстония, Латвия и Литва начали подготовку к возможной эвакуации сотен тысяч человек в случае предполагаемого нападения России. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, прибалтийские власти обеспокоены масштабными военными расходами Москвы и разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. В материалах уточняется, что документ предусматривает перемещение большого числа граждан в случае наращивания российских войск или начала боевых действий.

Отмечается, что страны Балтии уже давно выражают опасения партнерам по НАТО относительно возможной «российской агрессии». Однако само агентство напоминает, что российское руководство неоднократно подчеркивало отсутствие каких-либо намерений нападать на Европу.

При этом Reuters не уточняет, куда именно планируется эвакуировать население в случае потенциального обострения ситуации между Россией и странами Запада.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что утверждения о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются выдумкой и проявлением истерии в европейских политических кругах.

