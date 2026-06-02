Подросток в Забайкалье устроил гонки с полицией на «Жигулях» без номеров

У этого школьника из Забайкальского края уже, судя по всему, начались полноценные летние каникулы. 15-летний подросток решил почувствовать себя героем остросюжетного фильма и устроил настоящие гонки с полицейскими. Инспекторы заметили на дороге «Жигули» без номеров. На просьбы остановиться водитель не отреагировал. А наоборот — только прибавил скорость и попытался скрыться, нарушив по пути с десяток правил.

После столкновения гонщик сразу продолжил движение. Остановить его стремительную езду смогла только стрельба по колесам. Подросток признался, что решил сбежать, потому что у него нет водительских прав. Его поставили на учет, машину увезли на штрафстоянку. А родителям придется заплатить штраф.

