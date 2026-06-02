Новая «Волга»: первые кадры кроссовера K50 на ПМЭФ-2026

Диана Кулманакова
Форум выступает витриной для российских производителей.

Появились кадры флагманского кроссовера K50 от компании Volga

Одной из автомобильных премьер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) станет флагманский кроссовер Volga K50. Компания представит модель на своей экспозиции. Первые кадры долгожданного автомобиля — у корреспондента «Известий» Максима Облендера.

Volga K50 считается одной из ключевых новинок возрожденного бренда. Кроссовер станет флагманом линейки.

Автомобильная тематика традиционно занимает заметное место на ПМЭФ. Форум давно превратился не только в площадку для подписания соглашений и обсуждения экономики, но и в витрину технологических новинок. Российские производители проводят премьеры новых моделей, показывают концепт-кары и демонстрируют перспективные разработки.

Ожидается, что в центре внимания окажутся не только автомобили Volga. В предыдущие годы на площадке форума свои новинки представляли и другие автопроизводители, а также компании, работающие в сфере электромобилей, беспилотного транспорта и автомобильных технологий.

На фоне растущего интереса к отечественному автопрому презентация Volga K50 может стать одной из самых обсуждаемых автомобильных премьер форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года и считается одной из крупнейших деловых площадок страны. ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа будет посвящена технологическому суверенитету и контурам нового мирового порядка. Свое участие подтвердили делегации более чем из 130 стран мира.

